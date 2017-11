Zum Fahrplanwechsel am kommenden 10. Dezember werden in der Schweiz noch keine inländischen Fernbusse verkehren. Das Bundesamt für Verkehr hat das Konzessionsgesuch von Domo Reisen noch in Prüfung und wird voraussichtlich im kommenden Jahr einen Entscheid fällen.

Das Carunternehmen wollte ab Dezember drei Routen betreiben. Rothrist soll als Bus-Drehscheibe fungieren. «Die Idee ist, dass man in Rothrist von überall nach überall umsteigen kann», sagte Patrick Angehrn, Leiter Linienbus Schweiz bei Domo-Reisen, im Juni zu dieser Zeitung.

