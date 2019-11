Kein Respekt vor Näherinnen? Modehändler Zara am Pranger

«Respect» prangt in weissen Lettern auf dem schwarzen Kapuzenpulli des Modehändlers Zara. Ausgerechnet, möchte man sagen. Denn laut der Organisation Public Eye hat die Herstellung des Kleidungsstücks wenig mit Respekt vor Zulieferern und Produzenten zu tun.

Laut einem gestern veröffentlichten Bericht würden Arbeiter in der Türkei, wo der Zara-Mutterkonzern Inditex die Pullis herstellen lässt, mit Hungerlöhnen abgespeist. Sie bezahlten für «den massiven Preisdruck, den der Modekonzern auf seine Zulieferer ausübt».

Public Eye hat in der türkischen Hafenstadt Izmir recherchiert und zusammen mit Partnern eine Schätzung aufgestellt. Demnach verdient der Mode­gigant Inditex an jedem Kleidungsstück doppelt so viel wie sämtliche in der Herstellung involvierten Personen zusammen.