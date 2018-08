2018 dürfte als Jahr der Dürre in die Wettergeschichte eingehen. Ob der extremen Trockenheit und der verheerenden Waldbrände in verschiedenen Ländern Europas und in Kanada gerät die an Naturkatastrophen ungewöhnlich harmlose erste Jahreshälfte aber leicht in Vergessenheit. Gemäss vorläufiger Schätzungen des Instituts Swiss Re beliefen sich die gesamtwirtschaftlichen Katastrophenschäden zwischen Anfang Januar und Ende Juni auf 36 Milliarden Dollar. 3900 Menschen verloren dabei ihr Leben oder werden vermisst. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres erreichten die monetarisierten Katastrophenschäden mit 64 Milliarden Dollar und 4600 Opfern ein deutlich grösseres Ausmass. Doch beide Perioden liegen weit unter dem Zehnjahresdurchschnitt von 125 Milliarden Dollar.

Über 90 Prozent der Katastrophen sind naturbedingt und ein deutlich zunehmender Anteil ist auf extreme Wetterereignisse zurückzuführen. Die Anzahl wetterbedingter Katastrophen hat sich seit Beginn der Zählung von Swiss Re im Jahr 1970 auf 171 Ereignisse im Jahr 2017 mehr als verfünffacht. 2017 war auch das Jahr mit dem grössten wirtschaftlichen Gesamtschaden (versicherte und unversicherte Schäden) von 326 Milliarden Dollar. Die Tropenstürme «Irma», «Harvey» und «Maria» fegten zwischen August und September mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern durch die Karibik und richteten dort, wie auch an den amerikanischen Küstenstreifen von Texas und Florida schlimme Verwüstungen an. Weil in der ersten Jahreshälfte keine atlantischen Hurrikane auftreten, fallen die wetterbedingten Katastrophenschäden in dieser Zeit gewöhnlich geringer aus als im zweiten Halbjahr.