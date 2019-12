Kann Schmolz+Bickenbach gerettet werden? Protagonisten gehen vor Showdown in die Offensive

Beide warben vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom Montag in Emmenbrücke persönlich für ihre Standpunkte. Hier der russische Oligarch Viktor Vekselberg, via die Beteiligungsgesellschaft Liwet mit 26,9 Prozent grösster Aktionär an Schmolz+Bickenbach, da Amag-Besitzer Martin Haefner mit 17,5 Prozent zweitgrösster Aktionär.

Ich fordere alle Aktionäre von Schmolz+Bickenbach – Liwet, Haefner und die Familienaktionäre – auf, zum Wohle des Unternehmens ihre Kräfte zu bündeln, um dessen Zusammenbruch zu verhindern»,

liess sich Ersterer am Freitag im Wirtschaftsmagazin «Bilanz» verlauten. 800 Arbeitsplätze in Emmenbrücke und Luzern würden auf dem Spiel stehen, so Vekselberg, der 2013 mit einem überraschenden Manöver bei Schmolz+Bickenbach eingestiegen war.

Keine grossen Hoffnungen in die Gespräche der zerstrittenen Aktionäre hat Marcel Imhof (71). Der langjährige CEO von Swiss Steel und COO von Schmolz+Bickenbach glaubt nicht, dass Vekselberg mit offenen Karten spielt. «Seine Absichten waren schon 2013, als er sich die Mehrheit an Schmolz+Bickenbach gesichert hat, schwer zu durchschauen und sein damaliges Vorgehen handstreichartig», sagt Imhof. Schon damals habe sich Vekselberg als Retter der Firma dargestellt, obwohl seine Versprechungen kaum realisiert worden seien. Vekselberg ist gegen eine Lösung, die einen Kontrollwechsel über das Unternehmen beinhaltet Mit einem offenen Brief in den Sonntagsmedien doppelte Viktor Vekselberg gestern nach. Liwet zeige sich bereit, Geld einzuschiessen, allerdings lediglich «soviel wie wirklich notwendig ist, damit die Firma überleben kann», hiess es im ganzseitigen Schreiben. Und: Die Lösung dürfe keinen Kontrollwechsel zur Folge haben, so der russische Oligarch.

Genau dies fordert jedoch der Sanierungsplan von Martin Haefner. Er gab in der «NZZ am Sonntag» ein grosses Interview, um für sein Vorhaben zu werben. Dieses sieht eine Kapitalerhöhung von mindestens 325 Millionen Franken vor. Haefner hat selber zugesagt, diesen Betrag einzuschiessen – unter der Voraussetzung, dass er danach mindestens 37,5 Prozent des Kapitals kontrollieren wird.

Ich will als Hauptgeldgeber entscheidenden Einfluss nehmen»,

macht er klar. Mit einer solchen Hochrisiko-Investition möchte er auch die Kontrolle erlangen; das müsse Liwet akzeptieren. Der stattfindende Kontrollwechsel von Liwet zu zur BigPoint Holding von Haefner ist aber der Schwachpunkt am Plan. Dadurch würde eine in den Anleihebedingungen verankerte Kontrollwechselklausel auslöst. Diese kommt zum Zug, wenn ein neuer Aktionär die Grenze von 33,333 Prozent an S+B überschreitet. Wenn die Kontrolle wechselt, muss das Unternehmen über 300 Millionen Franken zurückbezahlen Der Stahlhersteller hat 350 Millionen Euro via Anleihe aufgenommen, diese würden bei einem Kontrollwechsel fällig. «In dem Fall muss S+B die bis Mitte Juli 2022 laufende Anleihe über 350 Millionen Euro sofort zurückzahlen, und zwar zu einem Kurs von 101 Euro», sagt Maurice Pedergnana, Wirtschaftsprofessor am Institut für Finanzdienstleistungen Zug. Das ist so in den Anleihebdingungen festgehalten. Ein gutes Geschäft für die Anleihehalter, da die Anleihe am Freitagnachmittag bei einem Kurs von knapp 82 Euro notierte. Das Wirtschaftsportal «the market» hat vorgerechnet, dass der Stahlhersteller dann auf einen Schlag 385 Millionen Franken an die Anleihehalter bezahlen müsste – also 6o Millionen mehr als Haefner einschiessen würde. Das Unternehmen bräuchte also sofort wieder neues Geld. Haefner will «für den Fall der Fälle S+B zusätzlich zum Eigenkapital ein Brückendarlehen im hohen zweistelligen Millionenbereich gewähren».