Liefert Amazon?

Laut mehreren übereinstimmenden Berichten hat Amazon die Bestellungen nicht storniert, sondern wird Kameras und Zubehör zum Preis von jeweils 94,48 Dollar liefern.

Es sei nicht bekannt, wie viele Bestellungen bei Amazon eingingen und wie hoch der Schaden ist, fasst winfuture.de die Berichte von US-Gadget-Blogs zusammen. Offenbar hätten längst nicht alle den Mega-Schnäppchen-Preis zu sehen bekommen. Laut PetaPixel wurde bei einigen Nutzern der unveränderte Originalpreis angezeigt. Betroffen war aber Amazon selbst und nicht etwa ein Marketplace-Verkäufer, also eine Drittfirma, die Produkte über Amazon anbietet.

Wie konnte das passieren?

Das Stichwort lautet Dynamic Pricing.

Das heisst, der Anbieter passt die Preise für Produkte laufend an Angebot und Nachfrage an. Manchmal koste etwas am Morgen wenig und am Abend viel mehr, schreibt derstandard.at. Kein System sei perfekt, weshalb der Algorithmus hinter der Preisbildung eben für solche Fehler sorge.

Oder war es gar Absicht, bzw. geschicktes Guerilla-Marketing, um noch mehr Schnäppchenjäger anzulocken?

Tatsache ist auch, dass Aktionstage des Online-Handels mit Vorsicht zu geniessen sind. Viele als Schnäppchen angepriesene Angebote erweisen sich bei genauerem Hinschauen als weniger attraktiv – oder haben sonst einen Pferdefuss.

Besonders Amazon – der führende Online-Händer – wird für oftmals täuschende Rabattangaben kritisiert. Um auf Nummer sicher zu gehen und herauszufinden, ob sich ein Kauf lohne, kann das Tool «Keepa» zu Rate gezogen werden.

(dsc, via winfuture.de)