Der Detailhändler begründet den radikalen Schritt mit dem Strukturwandel in der Branche. So spüre auch Ex Libris den Preiszerfall durch die Frankenstärke und den aggressiven Preiskampf der internationalen Online-Konkurrenz. Das trifft insbesondere den stationären Handel. Für 2017 meldet Ex Libris für die Filialen einen Umsatzrückgang von 15 Prozent. Der Online-Shop von Ex Libris dagegen hat die Verkäufe um 8 Prozent steigern können.

Aufgrund dieser anhaltenden Umwälzung hat Ex Libris bereits in den letzten Jahren den stationären Handel zurück- und den Onlineshop hochgefahren. Seit 2010 hat die Medienhändlerin bereits 60 Filialen geschlossen. Der Online-Shop macht heute bereits über die Hälfte des Umsatzes aus.

Online-Handel als Rettungsanker

Die bis jetzt eingeleiteten Massnahmen reichen laut Migros jedoch nicht aus. Das gut laufende Online-Geschäft habe die Einbussen im stationären Geschäft nicht kompensieren können. Mit dem Abbau des grössten Teils des Filialnetzes solle Ex Libris auf ein gesundes Fundament gestellt werden. Künftig will sich das Unternehmen auf den Online-Handel konzentrieren. An 14 Filialen und damit an der Mehrkanal-Strategie hält Ex Libris jedoch fest, um als Marke in der Öffentlichkeit weiterhin präsent zu bleiben und vor allem nach wie vor Anlaufstellen für die Kundschaft zu haben.

Bei den Produkten will sich Ex Libris wieder verstärkt als Buchhändlerin präsentieren. Im Gegensatz zu Filmen, Musik und Spielen wächst nämlich laut Ex Libris der Absatz von Büchern wieder.

Einschneidende Massnahmen zeichneten sich bereits an der letzten Bilanzmedienkonferenz der Migros Ende März ab. Der damalige Chef Herbert Bolliger wurde auf jene Tochterfirmen angesprochen, die wie Ex Libris im stationären Handel gross geworden und von Online-Händlern stark unter Druck geraten sind. Konkret wollte sich Bolliger damals zwar nicht in die Karte blicken lassen. Er sagte jedoch, entsprechende Massnahmen würden kommuniziert, sobald es so weit sei.

Ex Libris wird wie andere Tochterfirmen, zu denen etwa Denner oder Globus gehören, in der Handelssparte von Migros-Manager Beat Zahnd geführt. Er amtet auch als Verwaltungsratspräsident von Ex Libris. Firmenchef ist Daniel Röthlin, der seinen Job Anfang 2010 begonnen hat. Ihm ist es offensichtlich nicht gelungen, den nun nötig gewordenen Abbau mit neuen Konzepten zu verhindern.