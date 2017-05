Das Dienstfahrzeug von Bundesrätin Leuthard, ein Tesla S, verbrauchte 2016 exakt 9436 kWh (Kilowattstunden). Das ist ungefähr so viel Strom wie zwei Einfamilienhaus- oder drei Wohnungshaushalte mit jeweils drei Bewohnern verbrauchen. Dieser Vergleich hat angesichts der kommenden Abstimmung zum Energiegesetz viele Reaktionen ausgelöst – über 60 Kommentare sind zum entsprechenden Artikel auf unseren News-Seiten eingegangen.

Der Vergleich lässt sich ausweiten. In der Schweiz bewegt sich der Strom-Endverbrauch seit etwa rund zehn Jahren zwischen 57'000 und 59'000 GWh. Der Pro-Kopf-Verbrauch nimmt also leicht ab, weil die Bevölkerung in dieser Zeit gewachsen ist.