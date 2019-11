Interne ABB-Umfrage zeigt Verunsicherung unter den Mitarbeitern

Damit ist die Umfrage vor allem eines: Eine Evaluation der Ära Ulrich Spiesshofer. Der gebürtige Deutsche führte das Unternehmen von 2013 bis April dieses Jahres. In dieser Zeit schob Spiesshofer die Transformation des Industrieunternehmens zum digitalen Dienstleister an.

Die Umfrage ging an sämtliche gut 130'000 Mitarbeiter. Rund zwei Drittel hätten mitgemacht, heisst es in einer Zusammenfassung des Ergebnisses. Es handele sich um die erste grosse Mitarbeiterbefragung seit mehr als zehn Jahren.

So finden sich im Ergebnis der Befragung zwei weitere Punkte, die als Seitenhiebe in Richtung Ex-Chef Spiesshofer verstanden werden können: Zum einen mahnten die Mitarbeiter zu mehr Kundenfokus – ein Attribut, das Spiesshofer sich und seinem Unternehmen bei vielen Gelegenheiten ganz oben auf die Fahne schrieb.

Zum anderen scheinen Voser und sein Management-Team tief greifende kulturelle Veränderungen bei der ABB für nötig zu halten. So heisst es in der Zusammenfassung: «Über das Unternehmen hinweg wollen wir eine Umgebung, in der jeder das Vertrauen hat, sich zu äussern und sich ermutigt fühlt, Risiken einzugehen.» Hört man sich bei der ABB um, heisst es immer wieder, dass eine solche offene Gesprächskultur unter Ex-Chef Spiesshofer nur bedingt gegeben gewesen sei.

Voser will mit dieser Kultur nun brechen. Die Befragung will er nutzen, um den Konzern für die Zukunft besser aufzustellen. Bis ganz nach unten in die einzelnen Teams sollen die Ergebnisse eingearbeitet werden. Voser, so scheint es, meint es ernst mit dem Aufbruch.