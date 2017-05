Seit rund drei Wochen sind in der Schweiz Mehlwürmer, Grillen und Wanderheuschrecken als Lebensmittel zugelassen. Detailhändler Coop hatte angekündigt, diesen Frühling unter anderem Burger und Hackbällchen auf Insektenbasis ins Sortiment aufzunehmen. Doch wer einen knackigen Grillenburger oder saftige Mehlwurm-Hackbällchen probieren möchte, muss sich noch gedulden. Denn aktuell sind in der ganzen Schweiz keine zum Verzehr geeigneten Insekten verfügbar, weder aus dem In- noch aus dem Ausland.