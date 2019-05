Der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei kommt heute Freitag auf die Schwarze Liste der USA. Das kündigte Wirtschaftsminister Wilbur Ross am Donnerstag an.

Damit ist es US-Firmen untersagt, ohne Genehmigung der Regierung Geschäfte mit dem chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller zu tätigen. Konkret müssen US-Firmen nachweisen, dass Lieferungen an Huawei die nationale Sicherheit nicht gefährden. Im schlimmsten Fall müsste Huawei künftig ganz auf Komponenten und Software von US-Firmen verzichten. «Auch Google müsste eine Bewilligung einholen, wenn es Huawei erlauben würde, sein Betriebssystem Android auf dessen Smartphones zu installieren», schreibt die NZZ.

Derzeit lässt sich schwer einschätzen, wie hart es für Huawei – und im Endeffekt auch Sunrise – kommt: Dies hängt insbesondere vom weiteren Verlauf des Handelskrieges zwischen den USA und China ab. Unklar ist auch, wie sehr sich Huawei inzwischen von US-Firmen unabhängig gemacht hat. Huawei entwickelt beispielsweise eigene Chips für Smartphones und den Chinesen wäre zuzutrauen, ein eigenes Betriebssystem in der Hinterhand zu haben.

Sunrise hat Plan B, C und D

Huawei ist der führende Hersteller von Infrastruktur für Mobilfunknetze und soll insbesondere bei der wichtigen 5G-Technologie einen Vorsprung gegenüber Rivalen wie Ericsson, Nokia (beide Europa) und Cisco (USA) haben. Huawei liefert, wartet und betreibt die Netzinfrastruktur von Mobilfunkbetreibern auf der halben Welt. Ihre Technologie gilt als zuverlässig, technologisch fortschrittlich und kostengünstig.

Sunrise, die Nummer zwei im Schweizer Telekommarkt, setzt seit 2012 auf die Mobilfunk-Technologie der Chinesen. Auch das neue 5G-Netz wird von Huawei geliefert, während Swisscom bei 5G auf Ericsson aus Schweden und Salt auf Nokia setzt. Die aus Schweizer Sicht interessante Frage ist deshalb, wie stark Sunrise von Huawei abhängig ist und wie rasch man den Netzwerkausrüster wechseln könnte.

Sunrise-Chef Olaf Swantee sagte am Donnerstag, man habe je nach Eskalationsstufe im Handelsstreit einen Plan B, C und D in der Hinterhand. Wie diese aussehen, bleibt vorerst geheim.

