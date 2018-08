Heute, kurz vor Mittag, stellt die Schweizerische Nationalbank die neue 200er-Note vor. In Umlauf gebracht werden wird sie jedoch erst kommenden Mittwoch. In der neuen, neunten Banknotenserie sind seit 2016 bereits erschienen: die 50er-, 20er- und 10er-Note. Die zwei letzten noch ausstehenden neuen Noten – die violette 1000- und die blaue 100-Franken-Note – werden im Laufe des Jahres 2019 vorgestellt werden und in Umlauf kommen.

Die 200er-Note soll die wissenschaftliche Seite des Landes zeigen. Hauptelement wird laut SNB die Materie; die Farbe ist Braun.

Die neue 100er-Note

Die SNB verrät bisher einzig die Hauptfarbe Blau und als Hauptelement das Wasser.

Die neue 1000er-Note

Als Hauptfarbe ist bislang einzig Violett bekannt und als Hauptelement die Sprache.

Bereits erschienene Noten

Ursprünglich hätten die ersten neuen Schweizer Banknoten bereits 2010 in Umlauf kommen sollen. Doch verschiedenste Probleme verzögerten die Herausgabe über Jahre. Für das Design der neuen Notenserie verantwortlich ist Manuela Pfrunder. Die in Luzern geborene und heute in Zürich tätige Grafikerin landete im 2005 durchgeführten Gestaltungswettbewerb auf Platz 2. Sie erhielt am Ende dennoch den Auftrag, ihre Ideen bis zur Produktionsreife auszuarbeiten. Gedruckt werden die Scheine von der Banknotendruckerei von Orell Füssli. Die Landquart AG, welche das Notenpapier entwickelt hat und nun herstellt, musste die SNB Ende 2017 für 21,5 Millionen Franken kaufen und nach dem Verlust eines anderen Grossauftrags vor dem Konkurs retten.