Kundert wird zugleich an der nächsten Generalversammlung im Mai 2017 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen, wie VAT am Dienstag mitteilte.

Mike Allison ging 2008 als Vice President, Global Sales & Services zu Edwards und wurde nach der Übernahme durch Atlas Copco 2014 Präsident der Halbleitersparte. In dieser Funktion konnte Mike Allison dazu beitragen, Edwards zu einem der führenden Unternehmen im Halbleiter Vakuum Bereich zu transformieren, schreibt VAT. Damit sei er der richtige Mann, um VAT in die Zukunft zu führen.

Das Unternehmen befinde sich in einer nie da gewesenen Wachstumsphase und habe sich von einem familiengeführten Unternehmen zu einem börsenkotierten Konzern mit einer Marktkapitalisierung von über 37 Milliarden Franken gewandelt. Kundert habe bei dieser Entwicklung eine Schlüsselrolle gespielt.