Deswegen würden Herstellung und Auslieferung der Maschinen gestoppt. Notwendig seien weitere Tests. Das "Wall Street Journal" berichtete, es handle sich um ein Problem beim Aufladen der Batterie.

Die US-Kultmarke will mit dem Elektromodell angesichts alternder Kundschaft jüngere Motorradfahrer anziehen. Das Unternehmen mit Sitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin bietet die Maschinen für rund 30'000 Dollar an.