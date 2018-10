Beat W. lebt finanziell ein sorgenfreies Leben. Er besitzt zwei Wohnungen und verfügt über ein ansehnliches Wertschriften-Portfolio, das seine Hypothekarschuld um ein Mehrfaches übersteigt. Technisch gesehen, gilt er als Millionär, doch eine solche Beschreibung wäre ihm fremd: Beat W. lebt bescheiden, pflegt keine teuren Hobbys und fährt auch kein dickes Auto. Ein eigentlicher Traumkunde für jede Bank, müsste man meinen.

Doch Beat W. fühlt sich verschaukelt. Die Ursache seines Ärgers ist der Hauseigentümerverband (HEV) beziehungsweise das Hypothekenzentrum (eine Tochter des VZ), das im Auftrag des HEV Hypotheken an Mitglieder herausgibt. In einem Schreiben an den neuen Direktor des Hauseigentümerverbands, Markus Meier, schreibt Beat W.: «Ich bin seit langem ein zufriedenes HEV-Mitglied und habe in der Vergangenheit von einer HEV-Hypothek profitiert.» Beim Erneuern dieser Hypothek fühle er sich aber von dem Verband «dermassen an der Nase herumgeführt», dass er sich beschweren müsse. Auf eine Stellungnahme des Verbandsdirektors wartet Beat W. nun seit über einer Woche.