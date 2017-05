Yendi, Switcher, Bernie’s: Viele bekannte Namen im Schweizer Textilmarkt sind verschwunden, und nun trägt auch die Migros eine Traditionsmarke zu Grabe. Sie beerdigt die Marke Schild, wie sie am Freitag bekannt gab. Erst vor vier Jahren hatte die Migros die Modehaus-Kette von Mitinhaber Thomas Herbert übernommen.

Er hatte die Firma in den Jahren zuvor auf Vordermann gebracht. Wie viele Millionen flossen, blieb geheim. Die Migros erhoffte sich nach der Beteiligung an Charles Vögele, die finanziell in einem Fiasko endete, mit Schild endlich ein starkes Standbein im Modemarkt.

Herbert blieb Schild-Chef und übernahm danach auch gleich die Leitung der Globus-Geschäfte. Dazu gehören nebst den Warenhäusern auch kleinere Filialen unter dem Namen «Magazine zum Globus» sowie die Herren-Globus-Filialen.

Die Umsatzzahlen kannten in den letzten beiden Jahren aber nur eine Richtung: nach unten. Rund 150 Millionen Franken weniger nahmen Schild und die Globus-Formate 2016 im Vergleich zu 2014 ein. Am stärksten war das Minus bei Schild mit minus 6,7 Prozent, bei den Globus-Formaten waren es jeweils rund 4 Prozent. Die Abwanderung der Kundschaft ins Internet zu Online-Modehäusern wie Zalando, sowie über die Grenze hinweg angefeuert durch den starken Franken, hinterliess schmerzhafte Spuren.

Nun zieht Beat Zahnd, der im Herbst das Handelsdepartement übernommen hat, die Reissleine. 2014 wurde gar noch laut über eine neue Globuskette für Damenmode nachgedacht. Zahnd hingegen, der ehemalige Chef der grössten Migros-Genossenschaft Aare, macht aus vier Formaten eins.

Die drei Globus-Formate und Schild verschmelzen zu einem einzigen Unternehmen: Globus. Spätestens 2019 ist Schild verschwunden. «Der Markt hat sich radikal verändert, wir müssen reagieren», sagt Zahnd, der auch den Firmen Galaxus, Denner, Interio und Exlibris vorsteht.

80 Stellen gehen verloren

Die Überlegung: Schild wird durch die Transformation zu Globus-Geschäften flexibler in der Angebotsgestaltung. «Das Sortiment wird dort weiterhin grösstenteils aus Mode bestehen, angereichert zum Beispiel mit einer Parfum- oder Schmuckabteilung», sagt Herbert. Sollte sich der Krebsgang bei den Textilumsätzen fortsetzen, könne man schneller reagieren und die anderen Bereiche wie Parfums und Schmuck ausbauen.

Und man erhalte mehr Promotionsflächen, um beispielsweise in der Adventszeit Kerzenständer und Weihnachtsschmuck auszustellen. Zudem setze man mit der Marke Globus klar auf das Premium-Segment, während Schild eher in der Mitte operierte. Dort wo auch der italienische Moderiese Oviesse anzusiedeln ist, der durch die Übernahme von Charles-Vögele erneut im Schweizer Markt angreift.

Hier liegt aber gleichzeitig die grosse Gefahr: Schild hat sich in den letzten Jahren eine Stammkundschaft erarbeitet. 270 000 Kunden mit einer Treuekarte haben in den letzten 18 Monaten bei Schild etwas gekauft. «Sie wollen wir natürlich nicht verlieren», sagt Herbert. Doch dieses Risiko besteht, sollte das Sortiment den Schild-Kunden zu teuer und zu extravagant erscheinen.

In der Zentrale in Spreitenbach AG gehen durch die Umstrukturierungen 80 der 400 Stellen verloren. Entlassungen sollen vermieden werden, betonen Zahnd und Herbert. Auch das Filialnetz mit insgesamt 78 Standorten werde überprüft, da zuweilen eine Schild- in der Nähe einer Globusfiliale steht. Eine Prognose, wie viele Filialen es in fünf Jahren sein werden, will Herbert im Gespräch nicht abgeben. «Manchmal werden vielleicht zwei kleine Fachgeschäfte zu einer grösseren Filiale, gar mit mehr Mitarbeitenden.»

Die Angestellten würden alle mit einem Tablet ausgerüstet, um die Kunden damit zu beraten und aufs Onlineangebot aufmerksam machen zu können. «Ab März 2018 wird das gesamte Globus-Sortiment, inklusive Lebensmittel, im Onlineshop erhältlich sein», sagt Herbert. In den Filialen würden deutlich mehr Bildschirme installiert, dafür weniger schwere Produkte ausgestellt wie Matratzen oder Tellerserien. Eventanlässe wie zum Beispiel Kochkurse mit Starkochs und VIP-Dinners, die schon heute angeboten werden, sollen ausgebaut werden.

Und auch von zu Hause wollen Herbert und Zahnd dem Kunden ein Einkaufserlebnis bieten. In der Firmenpräsentation ist von Virtual-Reality-Touren durch die Délicatessa-Abteilung die Rede. «Und es wird möglich sein, sich via Live-Videochat mit dem Chef-Metzger in Zürich zu unterhalten und sich über unsere 40 Sorten an Rohschinken oder unser Auster-Sortiment beraten zu lassen», sagt Herbert. «Wir wollen ganz klar eine internationale Vorreiterrolle im Markt übernehmen.» Was sich die Migros die Transformation kosten lässt, verraten Herbert und Zahnd nicht.