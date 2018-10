Die PR-Leute der Swisscom wissen, wie man eine kleine Neuigkeit gross verpackt. Der staatlich kontrollierte Telekomkonzern lässt über alle Kanäle die gleiche Botschaft verlauten: Bis Ende 2021 erhalte jede Schweizer Gemeinde Ultrabreitband. 90 Prozent der Menschen könnten dann mit High Speed im Internet surfen. Das klingt nach einer grossen Veränderung, ist es aber nur bedingt. Die Swisscom macht das Internet in den ländlichen Gemeinden tatsächlich schneller, die installierte Glasfasertechnologie ist in vielen Orten aber deutlich langsamer als in den Städten. Die Daten fliessen weiterhin zu einem Grossteil über jahrzehntealte Kupferleitungen. Die Swisscom verbaut in den Landgemeinden nicht nur langsameres Internet als im urbanen Raum; sie lässt sich den Ausbau im Gegensatz zu den Städten auch noch subventionieren. Wie Protokolle von Gemeindeversammlungen aus der ganzen Schweiz zeigen, brachte sie in den vergangenen Jahren Lokalregierungen vom Berner bis ins Zürcher Oberland dazu, sich finanziell am Glasfaserausbau zu beteiligen.

Das Vorgehen des Konzerns ist meistens dasselbe: Auf eigene Kosten bietet die Swisscom nur den lukrativen Ausbau in den Ortskernen an. Sobald eine Gemeinde ein zusätzliches, entlegeneres Gebiet erschliessen will oder einen schnelleren Ausbau wünscht, fordert der Konzern materielle oder finanzielle Zuschüsse, zum Teil in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken.

