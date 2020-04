Geschlossene Grenzen: Die Industrie will die Einreise für Spezialisten lockern

Die Einreisesperren der Schweiz werden für die Industrie zum Problem. Mitte März hat der Bundesrat die Einreise aus Nachbarländern wegen der Coronakrise stark eingeschränkt, nur kurze Zeit später wurde dies auf alle Länder ausgeweitet. Die Regeln sind strikt. Einreisen können neben Schweizer Bürgern oder Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung nur noch etwa Spezialisten aus dem Gesundheitswesen oder Transporteure.

Mehrere Wirtschaftsverbände fordern nun eine Lockerung dieser Regeln, an vorderster Front Swissmem, der die Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie vertritt. Grenzüberschreitende Reisen seien gerade für den Maschinen- und Anlagebau sehr wichtig, sagt Direktor Stefan Brupbacher. Ausländische Kunden, die in der Schweiz Maschinen kauften, würden diese oft hier vor Ort abnehmen. Dies sei in vielen Fällen vertraglich mit gestaffelten Zahlungen vereinbart und deshalb für die Liquidität der Firmen enorm wichtig.

Reisen sind auch für künftige Deals wichtig: «Kunden aus dem Ausland möchten teils Maschinen oder Anlagen in der Schweiz anschauen, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden», sagt Brupacher. Hier gehe es oft um Investitionen von mehreren Hunderttausend Franken oder mehr. Die Auftragslage in der Branche sei wegen der Coronakrise ohnehin stark angeschlagen. «In dieser Situation ist jeder neue Auftrag Gold wert.» Dies sollte nicht durch strikte Einreiseregeln behindert werden. Gleichzeitig sind Schweizer Firmen vielfach darauf angewiesen, dass ihre Maschinen gewartet werden. So brauche es etwa ausländische Spezialisten, um Komponenten einer komplexen Maschine zu überholen. Auch das sei derzeit nicht möglich.