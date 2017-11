Die geplante Akquisition von Simcro, die im Mai bekannt gegeben worden sei, habe nicht abgeschlossen werden können, und der Aktienkaufvertrag sei annulliert worden, teilte Sulzer am Dienstag mit.

Simcro ist ein Lieferant von Verabreichungssystemen für Pharmazeutika in der Tiermedizin. Der Unternehmenswert wurde im Mai auf 90 Millionen Franken beziffert.

Sulzer will seine junge Gesundheits- und Kosmetiksparte (Applicator Systems) trotz des Rückschlags weiter strategisch ausbauen. Die kürzlich abgeschlossene Übernahme von Transcodent sei ein Schritt in diese Richtung, heisst es in der Mitteilung. Transcodent bietet Applikationssysteme für den Dentalmarkt an.

Der Winterthurer Pumpenspezialist Sulzer versucht, mit einem verstärkten Engagement im Gesundheits- und Kosmetikmarkt die bisher starke Abhängigkeit des Konzerns von den Konjunkturzyklen der Öl- und Gasindustrie etwas zu dämpfen.