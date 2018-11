Zu ihrem 200. Geburtstag beruft die Privatbank Mirabaud & Cie erstmals eine Frau zur Chefin: Am 1. Juli 2019 werde Camille Vial Präsidentin des Exekutivausschusses, teilte das 1819 gegründete Genfer Traditionshaus am Donnerstag in einem Communiqué mit.