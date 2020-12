Generöse Geste trotz Stellenabbau: Hotelplan schenkt Angestellten einen Corona-Bonus

Damit hat intern wohl niemand gerechnet. Der Schweizer Reisekonzern Hotelplan – eine Tochterfirma der Migros – leidet wie die gesamte Tourismusindustrie besonders stark unter der Coronakrise. Dennoch erhielten dessen rund 2000 Angestellte in den vergangenen Tagen eine freudige Post just vor Weihnachten. Für Arbeitende mit einem Pensum von über 50 Prozent gab es einen Migros-Gutschein in der Höhe von 250 Franken, für jene mit einem tieferen Pensum immerhin noch 125 Franken.

Eine Hotelplan-Sprecherin bestätigt die einmalige Aktion: «Wir haben uns dieses Jahr bewusst dafür entschieden, weil wir die ausserordentliche Leistung unserer Mitarbeitenden honorieren wollen.» Denn der Aufwand, insbesondere in den Monaten nach dem Pandemie-Ausbruch, sei enorm gewesen. «Unsere Angestellten mussten Zehntausende von Rückreisen von Kunden organisieren, Reisen stornieren und Flüge umbuchen. Zudem sind seit Juli alle Mitarbeitenden ohne Lohnausgleich in Kurzarbeit» Auch die Hotelplan-Angestellten im Ausland erhielten einen Sonder-Batzen, wenn auch nicht in Form eines Migros-Gutscheins.

Kein Weihnachtsbatzen bei Tui und Kuoni

Nur: Wie kann sich Hotelplan diese Geste leisten, die den Konzern rund eine halbe Million Franken kosten dürfte? Schliesslich wurde im Sommer der Abbau von 170 Stellen angekündigt. Darauf gibt es keine klare Antwort seitens Hotelplan. Klar ist hingegen, dass die Aktion vom finanzstarken Mutterhaus abgesegnet werden musste, schliesslich wird die Firma von Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen präsidiert. So sagte der Hotelplan-Chef im Sommer in Bezug auf die zahlreichen Kunden-Rückzahlungen gegenüber dieser Zeitung: «Als Migros-Tochter haben wir das Privileg, dass wir auf ihren Cash-Pool zurückgreifen können.»

Bei den beiden Hauptkonkurrenten Tui und Kuoni sieht die Sache anders aus. Man habe den 13. Monatslohn und alle freiwilligen Lohnnebenleistungen weiterhin ausbezahlt, sagt der Sprecher von Kuoni. «Die Auszahlung eines Bonus stünde aktuell jedoch im starken Widerspruch zu unseren Bemühungen, dem hohen Umsatzrückgang mit starken Kosteneinsparungen zu begegnen und damit möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern.» Ähnlich tönt es bei Tui Suisse: Da das Jahr für die Reisebranche «extrem hart» gewesen sei, verzichte man auf einen Weihnachts-Batzen oder Corona-Bonus.