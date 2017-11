GE-Oberchef Flannery demonstrierte an dem Anlass viel Entschlossenheit. Das änderte sich als er ein paar Sätze nur zum Geschäft sprach, das GE vom französischen Konzern Alstom übernommen hat. Dazu zählen auch die Standorte in der Schweiz. Flannery klang betrübt, fast traurig. „Alstom hat unsere Erwartungen nicht erfüllt.“

Es habe damals gute Gründe für den Kauf gegeben. „Doch der Markt hat sich klar schlechter entwickelt, als wir es damals erwartet hatten.“ So habe die Marktverschiebung hin zu erneuerbaren Energien dem Gasturbinen-Geschäft geschadet. Nun bleibe nur noch eines: „We will work the hell out of this“. Also, auf Deutsch ungefähr: wie der Teufel an Alstom arbeiten.

Die Angestellten von General Electric in der Schweiz sind derweil noch im Ungewissen. Gemäss einer internen Quelle ist das Ausmass des geplanten Stellenabbaus unklar. Weiterhin gibt es intern Information, wonach GE einen Abbau von 1300 Mitarbeitern vor hat. Ein kleinerer Abbau werde ebenfalls erwogen, indessen auch ein noch grösserer.

Markt für Gasturbinen radikal gewandelt

Am 16. November soll es eine interne Mitarbeiterinformation geben. Mit detaillierten Informationen rechnet man intern mittlerweile nicht mehr vor Anfang Dezember. Etwa darüber, welche Stellen gestrichen werden oder welche Standorte geschlossen werden.

Für den 20. November wurden die Angestelltenorganisationen zu einer Sozialpartner-Information eingeladen. Auch die Angestelltenverbände wissen derzeit nicht, was sie von diesem Anlass konkret erwarten sollen. In der Einladung ist zu kurz vermerkt, es werde weitere Erläuterungen geben zu den den Ankündigungen von GE-Chef Flannery an die Investoren.

Der Markt für Gasturbinen hat in nur sieben Jahren radikal gewandelt: von konventionellen zu erneuerbaren Energieträgern; von zentral zu dezentraler Produktion. Siemens-Chef Joe Kaeser beschrieb Tempo und Ausmass des Umbruchs kürzlich anhand des Marktes für Grossturbinen. 2010 wurde noch mit jährlich 300 grossen Gasturbinen gerechnet. Stattdessen halbierte sich der Markt. 2011 waren es 249 Gasturbinen, 2017 noch 122.

Siemens wird den Arbeitnehmervertretern die konkreten Planungen am 16. November vorstellen. Siemens-Chef Kaeser kündigte an: „Wenn dieses Geschäft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir reagieren. Wir müssen die Kapazitäten anpassen, auch wenn das schmerzhafte Einschnitte bedeutet.“