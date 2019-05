Auf den Bildern ist zu sehen, wie der fünfjährige Ahmad Rahman in der orthopädischen Klinik des Roten Kreuzes in Kabul breit grinsend tanzt und sich freut, während seine Familie und Pfleger lachen und klatschen.

"Jeder in unserem Zentrum kennt ihn, denn er ist immer gut gelaunt und bringt Freude an diesen Ort. Er hört nicht auf zu lachen und singt auch noch dazu", sagte Rot-Kreuz-Sprecherin Roya Musawi.

Ahmad habe sein rechtes Bein als Baby bei der Explosion einer Landmine in der Provinz Logar verloren, heisst es in dem Video, das in den sozialen Medien etliche Male geteilt wurde. Auch seine ältere Schwester sei damals verletzt worden. In den vergangenen Jahren seien dem Jungen bereits vier Prothesen angepasst worden.

Viele Opfer sind Kinder

Allein im vergangen Jahr haben nach Angaben des Roten Kreuzes mehr als 20'000 Patienten in dem von Krieg gezeichneten Land künstliche Gliedmassen oder andere orthopädische Hilfen erhalten. Viele darunter waren Kinder.

"Die Rekordzahl von Afghanen, die Rehabilitation benötigen, spiegelt das hohe Mass an Not wider", sagte der zuständige Leiter beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK), Alberto Cairo. Nach Zahlen der Uno-Mission in Afghanistan (Unama) starben 2018 in dem Konflikt 927 Kinder, 2135 wurden verletzt.

Das IKRK hatte nach dem Entzug von Schutzgarantien durch die radikalislamischen Taliban im April seine Aktivitäten in Afghanistan weitgehend einstellen müssen. Das Rote Kreuz leistet in dem Land medizinische Hilfe, überprüft Haftbedingungen in Gefängnissen oder birgt Gefallene verschiedener Konfliktparteien. Die Organisation hat rund 1600 Mitarbeiter vor Ort.