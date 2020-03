Flughafen Zürich präsentiert steigende Zahlen und erwartet Corona-Turbulenzen

(mg) Die Passagierzahlen hätten 2019 einen neuen Spitzenwert erreicht, schreibt der Flughafen Zürich am Dienstag in einer Mitteilung. Insgesamt 31,5 Millionen Menschen seien in Zürich gelandet oder gestartet. Sowohl die Erträge im Fluggeschäft als auch diejenigen im Nichtfluggeschäft hätten zugenommen. Dementsprechend konnten die Erträge der Flughafen AG um 5 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken gesteigert werden.

Die Flughafenbetreiberin verzeichnet dabei einen Gewinn von 309,1 Millionen Franken. Die Dividende soll um 20 Rappen erhöht werden pro Aktie, zudem soll eine Zusatzdividende aus den Kapitaleinlagereserven von 3,20 Franken pro Aktie ausgezahlt werden.

Für dunkle Wolken am Flughafenhimmel sorgt derzeit das Corona-Virus. Es werde sicherlich einen negativen Einfluss auf das laufende Geschäftsjahr haben, schreibt der Flughafen. «Da sich die Auswirkungen noch nicht näher abschätzen lassen, ist ein finanzieller Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich», heisst es weiter in der Mitteilung.