Rio de Janeiro, Moskau, Miami: Viele Schweizerinnen und Schweizer haben Sommerferien und einen Flug in die Ferne gebucht. Mit über 100'000 Passagieren herrschte am Samstag Grossandrang am Zürcher Flughafen. Tage mit derart vielen Gästen haben innert kürzester Zeit deutlich zugenommen, wie die folgende Grafik zeigt. Dieses Jahr bevölkern an fast jedem vierten Tag mehr als 100'000 Passagiere den Flughafen, die dort ein-, aus- oder umsteigen.

Der Flughafen stösst an seine Grenzen. Gute Planung ist da unausweichlich: Es braucht genug Personal beim Check-in, bei der Bordkartenkontrolle, bei der Sicherheit und in der Gepäckverarbeitung. In dieser Abteilung spürt man das Passagierwachstum deutlich: "Der Stress steigt", sagt Ralph Hoppenheit, Leiter Gepäcksortiersystem, zum Regionalsender Tele M1. Ein "Handling Agent" verfrachtet pro Tag mit Grossandrang 20 Tonnen Gepäck in Handarbeit.