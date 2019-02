"Das ist ein tolles Ergebnis zur Dernière und wir sind überwältigt dass sich so viele Menschen von der Muba verabschiedet haben", sagte Sabrina Oberländer, Leiterin Kommunikation der Muba, laut Mitteilung.

Beim Schlussakt wurde unter anderem das Muba Gästebuch offiziell dem Historischen Museum Basel überreicht, bevor auf dem Abschlussfest auf 103 Jahre Geschichte angestossen wurde.

Die Schweizer Mustermesse war im Frühling 1917 als nationale Leistungsschau gestartet worden. Inzwischen sei die Muba mit den vielen Einkaufszentren und dem Online-Shopping "aus der Zeit gefallen", hatte Ulrich Vischer, Verwaltungsratspräsident der MCH Group, bei der Eröffnung der Dernière am 8. Februar gesagt.

Die wegen fundamentalen Veränderungen in der Messe- und Eventbranche in Schwierigkeiten geratene MCH Group hat im vergangenen Jahr entschieden, die Muba sowie die Publikumsmessen Züspa in Zürich und Comptoir in Lausanne einzustellen. Die Muba litt seit Jahren unter einem Publikumsschwund. 2018 waren noch rund 124'000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden.