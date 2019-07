Brian Schatz versuchte es in seiner Frage an den Facebook-Manager David Marcus mit einer Prise Humor. Wäre es nicht besser, wollte der Senator am Dienstag vom Facebook-Mann wissen, wenn seine Firma zuerst all ihre aktuellen Probleme löse, bevor das Unternehmen ein virtuelles Zahlungssystem lanciert. «Die letzten zwei Jahren waren ziemlich brutal», sagte der demokratische Senator an einer Anhörung des Bankenausschusses mit höhnischem Unterton.

Zuletzt war vorige Woche durchgesickert, dass die Wettbewerbsbehörde FTC (Federal Trade Commission) wegen Verstössen gegen Datenschutzbestimmungen eine Busse von 5 Milliarden Dollar gegen Facebook verhängen will. Marcus aber, aufgewachsen in Genf, gab sich ungerührt.

Er sagte, sein Arbeitgeber sehe grosses Potenzial in der Entwicklung einer privaten Ersatzwährung. Weil unter Millionen von aktiven Facebook-Nutzern das Bedürfnis nach einem globalen, kostengünstigen und sicheren Zahlungsmittel bestehe, soll «Libra» im kommenden Jahr lanciert werden.