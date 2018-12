Edwin Somm war vier Jahrzehnte lang für ABB und die Vorgängerfirma BBC tätig und ist eigentlich keiner, der seinen Nachfolgern dreinredet. Doch nach dem Verkauf der Stromnetzsparte, des Herzstücks der ABB, an die japanische Hitachi mag er nicht schweigen.

Somm, mit 85 Jahren noch topfit, erscheint gut dokumentiert mit Aktenmappe zum Interview. Er war Geschäftsführer von ABB Schweiz und sass 1997 bis 2002 im Verwaltungsrat von ABB.

Herr Somm, vor zwei Jahren sagten die ABB-Verantwortlichen nach einer Strategieüberprüfung, ein Verkauf des Stromnetzgeschäfts stehe nicht mehr zur Diskussion. Nun hat der Konzern entschieden, genau diese Sparte an den japanischen Konzern Hitachi zu verkaufen. Ist die Wende für Sie nachvollziehbar?

Edwin Somm: Nein. Vor zwei Jahren war ABB der Überzeugung, dass das Geschäft zu ABB gehöre und mit den andern Bereichen viel Synergien habe. Die ABB-Führung hat nun nicht wirklich erklärt, was jetzt anders sein soll. Warum jetzt dieses gesunde Geschäft bei Hitachi eine bessere Zukunft haben soll als bei ABB, ist mir unverständlich.

ABB-Chef Ulrich Spiesshofer sagte dazu im Interview mit den CH-Media-Zeitungen, der Verkauf erfolge nicht, weil er nicht an die Zukunft dieses Geschäfts glauben würde, «sondern weil wir ABB fokussieren wollen». Ist das glaubwürdig?

Das klingt so, als wäre ABB nicht mehr imstande, diese wichtige Sparte zu führen: Der Treiber für den Verkauf ist nicht der Markt, sondern der Zweifel am eigenen Können. Mit der Umkehrung dessen, was man vor zwei Jahren gesagt hatte, hat ABB in dieser Sache das Selbstvertrauen aufgegeben und damit auch das Vertrauen der Kunden und Mitarbeitenden in die ABB geschädigt.