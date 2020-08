Europa-Chef des Impfstoffherstellers Moderna: «Wir hoffen auf eine Zulassung bis zum Ende dieses Jahres»

Die US-Biotechfirma Moderna hat sich für Basel als Standort für ihren europäischen Hauptsitz entschieden. Damit bestätigt sich, was CH Media bereits vor einer Woche berichtete. Moderna gehört zu jenen Firmen, die mit der Entwicklung eines Coronaimpfstoffes am weitesten fortgeschritten sind. Die Wirksubstanz des Impfstoffes wird grösstenteils von der Basler Pharmazulieferin Lonza hergestellt. Nun hat Moderna mit Nicolas Chornet den Geschäftsführer des europäischen Geschäftsbetriebs ernannt. Der 50-jährige Kanadier hat zuvor unter anderem für Novartis gearbeitet. Im Interview äussert sich Chornet zu den Plänen der Firma in der Schweiz.

Sie haben sich für Basel als europäischen Hauptsitz entschieden. Hat dies vor allem damit zu tun, dass ihre Partner Lonza ebenfalls in Basel den Hauptsitz hat?

Nicolas Chornet: Das war sicher einer der wichtigsten Gründe. Wir sind bekanntlich im Mai eine strategische Partnerschaft mit Lonza eingegangen, um die Wirksubstanz des Impfstoffs herzustellen. Ein grosser Teil davon wird in Visp hergestellt.

Welche anderen Gründe haben für Basel gesprochen?

Ich persönlich kenne Basel gut, da ich knapp zwölf Jahre für Novartis gearbeitet habe und daher oft für Sitzungen am Hauptsitz in Basel war. Doch viel wichtiger: Hier gibt es bekanntlich grosses pharmazeutisches Know-how. Damit dürften wir hier relativ einfach die benötigten Fachkräfte finden. Die Stadt ist zudem in Europa geografisch gut gelegen, da wir hier den zukünftigen Vertrieb unserer Produkte anstreben.

Was hat dazu geführt, dass sich für Lonza als Partner entschieden haben?

Wir haben nach einem Unternehmen gesucht, das grosse Erfahrung darin hat, qualitativ hochstehende Wirksubstanzen herzustellen. Lonza war sehr offen für eine Zusammenarbeit und hat sich sehr für unseren Technologieansatz interessiert.

Was sind die Aufgaben des europäischen Hauptsitzes in Basel?

Wir werden von hier aus die Lieferkette und die Verteilung des Impfstoffs für Europa und weitere Regionen ausserhalb der USA aufbauen und betreuen. Daneben werden sich mehrere Mitarbeiter um die Qualitätskontrolle kümmern. Schliesslich wird es ein kleineres Team geben, dass sich um den internationalen Verkauf des Impfstoffs kümmert.

Können Sie an einem Beispiel aufzeigen, was die Betreuung der Lieferkette beinhaltet?

Es geht um die Planung der Bestellungen, die wir erhalten und welche Materialien wird dafür benötigen. Daneben geht es auch um die Abstimmung der Produktion in Visp und der Abfüllung der Wirksubstanz in Spanien. Anschliessend geht es um die Verteilung des Impfstoffs auf verschiedene Länder in Europa und darüber hinaus.

Wird der fertige Impfstoff von Basel aus geliefert?

Das haben wir noch nicht abschliessend entschieden. Es gibt einerseits die Möglichkeit, dass der Impfstoff direkt nach der Abfüllung in Spanien ausgeliefert wird. Denkbar wäre aber auch, dass die Impfung von Basel aus geliefert wird.

Wie viele Leute werden Sie in Basel beschäftigen?

Bis Ende Jahr werden wir wahrscheinlich rund 30 Mitarbeiter anstellen. Im nächsten Jahr dürfte die Zahl auf 40 bis 50 steigen. Das hängt davon ab, wie rasch wir mit der Entwicklung des Impfstoffs vorankommen.

Wissen Sie schon, wo Sie ihre Büros in Basel haben werden?

Nein, noch nicht. Ich bin der erste Mitarbeiter in Basel. Derzeit nutze ich ein temporäres Büro. Wir arbeiten eng mit der Standortförderorganisation Baselarea zusammen.