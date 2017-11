Die neuen Veröffentlichungen zu globaler Steuervermeidung erhöhen aus Sicht der EU-Kommission die Notwendigkeit für mehr Transparenz in Europa. «Eine Reihe von Dingen wurde bereits getan, aber es muss noch mehr geschehen», sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis am Rande eines Treffens der Euro-Finanzminister am Montag in Brüssel.