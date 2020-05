«Es sind gerade Branchen von der Coronakrise betroffen, wo viele unter 25-Jährige arbeiten»: Über 1700 Junge ohne Arbeit in der Ostschweiz

Vor einem Jahr war der Ostschweizer Arbeitsmarkt noch in Ordnung. Die Arbeitslosenquoten lagen unter zwei Prozent. Und nur gerade etwas mehr als 1000 Leute zwischen 15 und 24 Jahren waren in der Ostschweiz arbeitslos gemeldet. Die Coronakrise hat die Jugendarbeitslosigkeit wieder aktuell gemacht. Heute sind in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell bereits 1706 Jugendliche ohne Arbeit.

Für den Chef des Thurgauer Amts für Wirtschaft und Arbeit hat der starke Anstieg auch mit den Branchen zu tun, die am stärksten von der Coronakrise betroffen sind. Daniel Wessner sagt:

Der Gastro- und Eventbereich, aber auch der Detailhandel oder der Tourismus. Ausserdem würden viele Unternehmen in Krisensituationen zuerst jene Mitarbeiter entlassen, die noch nicht so lange im Unternehmen sind, was vor allem die Jungen betrifft. «Ein Phänomen, das wir jetzt mehrere Jahre lang nicht mehr gesehen haben.»

Im Gastgewerbe verlieren vor allem die Jungen Jobs

Dabei ist der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit im Thurgau noch vergleichsweise bescheiden. Statt wie vor einem Jahr rund 350 waren Ende April dieses Jahres 537 unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet.

Deutlicher war der Anstieg im Kanton St.Gallen, wo bereits 1080 Personen dieser Altersgruppe ohne Stelle sind. Das sind rund 470 mehr als im April 2019.

Am deutlichsten sei der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit im Gastgewerbe. Hier stieg die Zahl der Arbeitslosen zwar generell stark an, um fast 60 Prozent. Bei den Jungen in der Branche stieg sie aber um 176 Prozent.