Heute ist es wieder soweit. Und auch in der Schweiz lockt der Detailhandel mit Sonderangeboten. Etwas harmloser als das gefährliche Gerangel in den USA sind die Auswirkungen hierzulande: die Webseiten sind überlastet, in der Nacht auf Freitag etwa jene von Digitec, auch bei Interdiscount, der unter anderem mit einem Halbtax zum Sonderpreis lockte.

Warum gibt es den Black Friday und was bedeutet er Detailhändlern und Kunden in der Schweiz? Das erfahren Sie hier:

Was Sie über den Black Friday wissen müssen