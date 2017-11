Ganze 2300 Angestellte arbeiten zurzeit für Roche in Kaiseraugst. Wie viele es im Jahr 2019 sein werden, ist unklar. Sicher ist, dass der Basler Pharmakonzern den Bereich Verpackung vor Ort markant verkleinert. Am späten Montagnachmittag gab das Unternehmen bekannt, von rund 320 Stellen in dieser Einheit 235 Arbeitsplätze zu streichen. Dies entspricht einem Abbau von über 70 Prozent.

In der Fricktaler Gemeinde, die rund 15 Kilometer von Basel entfernt ist, befindet sich das weltweit grösste Verpackungs- und Logistikzentrum der Firma. Teil davon ist auch ein «hochmodernes Zentrum für die Sterilproduktion, die Antibiotika-Produktion und -Abfüllung», wie Roche auf seiner Website schreibt. Derzeit würden jährlich rund 120 Millionen Medikamentenpackungen verpackt und weltweit verschickt.

Der Pharmakonzern wird ab Mitte 2019 grosse Teile der Verpackungseinheit an andere Standorte im Ausland verlagern. In Zukunft sollen die Wirkstoffe vermehrt dort verpackt werden, wo sie hergestellt werden. Grund für den Schritt sind neue Produkte, welche die alten Roche-Medikamente immer stärker verdrängen. Letztere sind kleinmolekulare Arzneimittel, die in grösseren Mengen produziert werden. Die neuen, vorwiegend biotechnologisch hergestellten Medikamente, werden in deutlich geringeren Mengen hergestellt.

Personalkommission befürchtete Stellenabbau

Aus diesem Grund hat Roche bereits vor zwei Jahren angekündigt, weltweit vier Produktionsstandorte zu schliessen oder zu verkaufen. Dass nun auch die Verpackungseinheit verkleinert wird, kommt daher nicht völlig überraschend. Die Personalkommission von Roche hat zwar von dieser Massnahme vorgängig nichts gewusst, befürchtete jedoch, dass der Pharmakonzern in Kaiseraugst einen Stellenabbau vornehmen könnte, wie die «Nordwestschweiz» erfahren hat.

Roche betont in der Medienmitteilung, dass Basel und Kaiseraugst weltweit einer der bedeutendsten Produktionsstandorte bleiben werde. Zumindest in den letzten fünf Jahren verzeichneten die beiden Firmenareale am Rheinknie und im Fricktal einen beachtlichen Stellenzuwachs von knapp 22 Prozent auf 10 720 Mitarbeiter. Die betroffenen Mitarbeiter würden die «bestmögliche Unterstützung» am bestehenden Arbeitsplatz und bei der Suche nach einer neuen Stelle erhalten. Über weitere Massnahme wie Frühpensionierungen könne Roche zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, da dies Teil des Konsultationsverfahrens sei, sagt eine Sprecherin. Dieses dürfte zwischen Mitte und Ende Januar abgeschlossen sein.

Der Basler Pharmakonzern muss sich von den Behörden und den Gewerkschaften scharfe Kritik an seiner Informationspolitik gefallen lassen. So hat Roche die Standortgemeinde Kaiseraugst nicht vorab vorinformiert, wie das üblicherweise der Fall ist. Man habe vom Stellenabbau aus den Medien erfahren, sagt Gemeindepräsidentin Sibylle Lüthi.