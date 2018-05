Gesamthaft waren im letzten Jahr nur gerade 82 000 Autos mit alternativem Antrieb in Betrieb. Im Vergleich: Über 4,5 Millionen Personenwagen waren Ende 2017 in der Schweiz im Einsatz. Das zeigt auch die Studie. Zwar können sich die meisten Menschen vorstellen, auf ein Elektroauto umzusteigen. Doch: «Wohl erst der Kauf des übernächsten Autos wird der eines Elektroautos sein», sagt Studienautor Bieri.

Leiden unter dem Stau

Neben dem Trend hin zum Elektroauto zeigt die Studie auch, dass das Auto als Fortbewegungsmittel beliebter ist als noch vor drei Jahren. Damals konnte sich ein Drittel aller Befragten vorstellen, ganz ohne Auto zu leben. Heute sind es nur noch ein Viertel. «Der Nutzwert von Autos ist in den Fokus gerückt», sagt Burgener.

Gerade urbane Menschen könnten dem Auto mehr abgewinnen. Etwa weil die Technik ökologischer geworden und neue Angebote wie Carsharing verstärkt aufgekommen seien. Bieri sagt, dass dies nicht auf Kosten des öV gehe. Dies zeige sich darin, dass die Quersubventionierung des öV durch den motorisierten Individualverkehr nicht grundsätzlich umstritten ist: Nur 26 Prozent der Befragten stehen dieser Quersubventionierung kritisch gegenüber. «Die Schweizer sind Zug- und Autofahrer», sagt Bieri.

Obwohl das Auto beliebter wurde, ist in einem Punkt der Leidensdruck gross. Der Stau macht den Schweizerinnen und Schweizern laut der Studie vermehrt zu schaffen. Ein Übel, dem auch mit alternativen Antriebssystemen nicht beizukommen ist. Doch auch hier zeigt sich eine Entwicklung: So geben fast 50 Prozent an, dass sie in ihrer Freizeit auf das Auto verzichten, um zumindest dann nicht im Stau zu stehen.