«Eine Pandemie ist nicht versicherbar» –Helvetia-Chef Philipp Gmür verteidigt die Praxis seines Unternehmens und skizziert eine Lösung für den künftigen Umgang mit Grossrisiken

Als Konzernchef eines Versicherers: Wie vorsichtig sind Sie als Privatperson?

Philipp Gmür: Ich bin sicher ein risikobewusster Mensch, immer für den schlechtesten Fall gewappnet. Beim Sport zum Beispiel schaue ich, dass ich immer noch Reserven habe, beim Jassen gebe ich möglichst nicht am Anfang alle Trümpfe aus der Hand.

Hat Sie Ihr Risikobewusstsein auch schon im Stich gelassen?

Ich wäge Risiken und Chancen immer ab. Aber ja: Zeitweilige Unvorsicht hat auch schon zu einem Skiunfall geführt.

Wie halten Sie es denn diesen Winter mit Schneesport?

Ich bin erst auf Langlaufskis gestanden. Ich möchte aber auch noch alpin Ski fahren und hoffe, dass neben den Skigebieten später auch die Bergbeizen noch öffnen. Denn am Berg etwas zu essen und ein Glas zu trinken, gehört für mich dazu.

Abgesehen vom Skifahren – wie schützen Sie sich vor Corona?

Zum einen halte ich mich strikt an die Empfehlungen und Pflichten wie Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen. Zum anderen haben wir den physischen Kontakt mit Freunden und der erweiterten Familie massiv eingeschränkt. Auch über die Festtage haben wir im sehr kleinen Kreis gefeiert. Es ist zentral, dass jetzt alle die Schutzmassnahmen einhalten.

Kommen wir zum Geschäft. Nach öffentlicher Empörung hat Helvetia Gastronomiebetrieben mit Epidemieversicherung, aber Pandemieausschluss, im Rahmen eines Vergleichs Zahlungen angeboten, um einen Teil des Schadens aus Betriebsunterbruch zu ersetzen. Wie sieht die Bilanz 2020 aus?

Die Lage der Gastronomie ist dramatisch. Helvetia hat den Vergleich angeboten, weil die Gastrobranche von Corona mit am empfindlichsten getroffen wurde und weil teils die Rechtslage umstritten ist. Unser Vergleichsangebot ist in der Schweiz von über 95 Prozent der betroffenen Betriebe akzeptiert worden. In Deutschland sind es 50 Prozent, auch das ist ein gutes Echo.

An der Semesterkonferenz hatten Sie aber auch von ersten Klagen berichtet von Gastronomiebetrieben, die den Rechtsweg beschreiten. Wie sieht es hier aus?

In der Schweiz laufen bis jetzt eine Handvoll Rechtsverfahren, entschieden ist noch keines. In Deutschland gab es bisher vier Prozesse, davon haben wir in erster Instanz drei gewonnen und einen verloren. Alle werden wohl weitergezogen, und entscheidend wird sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland das Urteil des obersten Gerichts sein.

Schäden einer Epidemie oder Pandemie sind bei Helvetia nun nicht mehr versicherbar. Warum lassen Sie Ihre Kunden im Regen stehen?

Wir lassen unsere Kunden nicht im Regen stehen, im Gegenteil: Wir gewährten Mietzinserlasse, Prämienstundungen und vieles mehr. Aber es gibt zwei Gründe, warum eine Pandemie nicht versicherbar ist. Erstens das schiere Ausmass der Schäden und zweitens das Aufkommen des Schadens überall und gleichzeitig. Man muss die Dimensionen sehen: Der Schaden des Computervirus WannaCry betrug 8 Milliarden Dollar, bei den 9/11-Terroranschlägen waren es 40 Milliarden, bei der Reaktorkatastrophe in Fukushima 210 Milliarden. Bei Corona rechnet die Weltbank dagegen mit globalen Schäden von 4500 Milliarden Dollar. Das sind 5 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung.

Und das könnte die Versicherungsindustrie nicht stemmen?

Die Branche müsste die Prämieneinnahmen aus Versicherungen für Betriebsunterbrüche aus 150 Jahren zur Schadendeckung aufwerfen. Das ist schlicht nicht machbar. Zumal der Risikoausgleich fehlt, weil aufgrund der zunehmenden Verknüpfung ganz viele Branchen betroffen sind.