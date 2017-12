Eine Studie des Beratungsunternehmens McKinsey geht von 3 Prozent aus in den Jahren 2012 bis 2016. Der Prozess verlief zeitgleich mit der Finanzkrise. Der starke Franken half auch nicht. In der Folge fegte der perfekte Sturm längst nicht nur über die UBS, sondern über die ganze Branche hinweg.

Einen Drittel weniger Gelder

Wie schon bei der Geldwäscherei war es letztlich der internationale Druck, der dazu führte, dass in der Schweiz die Gesetze angepasst wurden. Die damalige Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf, die politisch möglicherweise ungeschickt eine Weissgeldstrategie präsentierte, wurde zur «Buhfrau» der Bankenwelt.

Effektiv öffnete der massive Druck in den USA auf die UBS und auch die Zerschlagung der St. Galler Privatbank Wegelin 2012 – mit einem umfassenden Schuldeingeständnis und der Bezahlung von 74 Millionen Franken Busse – den letzten Zweiflern die Augen. Ein US-Programm, bei dem sich viele Banken schuldig bekennen mussten, um den Fängen der US-Justiz zu entkommen, tat das Übrige.

Der Fernsehfilm von Bettina Oberli orientiert sich also geschickt an diesen Tatsachen. In der Geschichte, die an bekannten «Hot-Spots» der Zürcher Bankenwelt gedreht wurde, wird die linke Bankierstochter Caroline Pfister – und damit auch der Zuschauer – an die Gepflogenheiten des Geschäfts herangeführt. Sie entdeckt, geschickt mit einer Affäre mit Kundenberater Marco Antonelli (Marc Benjamin) verquickt, die Tücken, die heute beim Akquirieren von Kunden gelten.

Dass Begriffe wie «Compliance», das Einhalten der regulatorischen Vorgaben also, wichtiger geworden sind. Und dass die Personen, die intern für die Überwachung der neuen Vorschriften zuständig sind, von den Bankern nicht besonders gemocht werden. Viele Vorgänge, die im Film dargestellt werden, dürften jedoch in der Realität professioneller abgewickelt werden. Das Gleiche gilt auch für den Umgang mit Altlasten, sprich – im Film –, mit dem Schwarzgeld aus Südafrika.

Was ausgelassen wird, ist die Tatsache, dass heute eine neue Generation von Bankkunden, insbesondere aus Asien, eigentlich nichts mehr vom alten Bankgeheimnis wissen will. Sie wollen einmal im Jahr ihre Skiferien in der Schweiz verbringen und in St. Moritz in aller Diskretion ihr Geld verprassen. Die Fokussierung der Branche auf die versteuerten Gelder kann also längerfristig positive Effekte haben.

Doch der Alltag der meisten Schweizer Banker hat sich dramatisch verändert. Das bietet Stoff nicht nur für einen Spielfilm, sondern für viele kleine und grosse persönliche Dramen, auch jenseits der schicken Welt der Privatbankiers. Nach dem Wegfall des Bankgeheimnisses wird nun entscheidend sein, wie der Zugang nach Europa verläuft.

Waren Banker einst hinter den Kulissen die treibende Kraft gegen ein EWR-Abkommen, über das das Stimmvolk 1992 abgestimmt hat, drängen sie heute eher zu Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen. Auch das hat sich stark verändert.

Zurück an die Bahnhofstrasse: Der Verkauf des Leuenhofs steht also symbolisch für den Zustand des Bankenplatzes. Und mit ihm der Grossbanken. Um die regulatorischen Vorgaben zu erreichen, wurde das Tafelsilber verscherbelt und es wurden massiv Stellen gestrichen. Nun scheint jedoch zumindest unter CS-CEO Tidjane Thiam der Blick für die neuen Realitäten zumindest wieder frei. Wie schon vor wenigen Jahren bei der UBS wurden nicht nur die Altlasten beseitigt, sondern auch die risikoreichen Geschäftszweige zugunsten der viel weniger anfälligen Vermögensverwaltung verkleinert.

Grosse haben es schwerer

Die Gewinne werden wohl wieder sprudeln. Das Problem aus Sicht der Schweiz ist nur, dass die Gelder, die dereinst den Banken zufliessen werden, meist nicht in der Schweiz gebucht sind. Das hängt damit zusammen, dass der Reichtum heute nicht mehr in den entwickelten Ländern des Westens entsteht, sondern in ganz anderen Gefilden.

Grössere Banken haben es viel schwerer, diesen neuen Millionären hinterherzureisen und ihr Geschäft zu verkaufen, als die kleineren. Eine Bank, die das in den vergangenen Jahren konsequent vorgemacht hat, war die Bank Julius Bär, deren langjähriger CEO Boris Collardi kürzlich von der Genfer Privatbank Pictet abgeworben wurde.

Immerhin: Diese Woche hat das Parlament beschlossen, dass für die in der Schweiz wohnhaften Kunden das Bankgeheimnis weiterhin bestehen bleiben soll. Für eine Fortsetzung des SRF-Spielfilms wäre also gesorgt. Arbeitstitel: Der reiche Oligarch, der in der Schweiz eingebürgert wurde und seine Milliarden legal versteckte.