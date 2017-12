2017 war ein hervorragender Jahrgang für Finanzmarktinvestoren. Es war eines dieser seltenen Jahre, in denen die Anleger fast schon grobfahrlässig vorgehen mussten, um ihr Vermögen auch nur ein bisschen zu schmälern. Möglich gewesen wäre dieses Kunststück zum Beispiel mit einer Geldmarktanlage in Dollar. Diese wirft zwar eine Verzinsung von rund 1 Prozent ab. Doch weil der Dollar in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 4 Prozent auf den Franken verloren hat, hätte ein Verlust von über 2 Prozent resultiert.

Etwas Geld zu verlieren gab es 2017 auch im Schweizer Obligationenmarkt – wenn auch dort nur in homöopathischen Dosen. Ein gemischtes Portefeuille aus Anleihen staatlicher und privater Franken-Schuldner ergab 2017 eine negative Rendite von 0,2 Prozent. Damit die Nachfrage nach bestehenden, tiefverzinslichen Schuldpapieren zurückgeht und deren Marktwert entsprechend sinkt, muss die Nationalbank zuerst ein hinreichend klares Signal aussenden, dass sie die Zinsen in absehbarer Zeit zu erhöhen gedenkt. So weit dürfte es aber frühestens 2019 kommen.

Aussergewöhnlich gut verdient haben die Anlegerinnen und Anleger dagegen mit ihren Investitionen in die Aktienmärkte. Dabei wurden die Aussenseiterwetten deutlich besser honoriert als jene auf die immer gleichen Favoriten. Der Index für Schweizer Nebenwerte (SPI Extra) legte in den zurückliegenden zwölf Monaten um über 30 Prozent zu. Im Vergleich dazu liegt der Swiss Market Index (SMI) mit einem Zuwachs von 14 Prozent deutlich zurück. Das Börsenbarometer bildet die 20 wertvollsten Schweizer Firmen nach Börsenwert ab.