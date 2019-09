Steht die Schweiz vor einer Rezession? Das R-Wort ist derzeit in aller Munde. Auch beim Bund ringt man um eine Antwort auf die schwierige Frage. Gestern gab Chefökonom Eric Scheidegger an einer Medienorientierung in Bern Entwarnung.

«Wir können vorerst auf die automatischen Stabilisatoren vertrauen», fasste der Basler die Empfehlung an seinen Chef und Wirtschaftsminister Guy Parmelin zusammen.

Mit «automatischen Stabilisatoren» sind die bestehenden und institutionell verankerten fiskalischen Massnahmen gemeint, mit denen Bund und Kantone eine dämpfende Wirkung auf die konjunkturellen Zyklen bewirken können. Im Vordergrund steht die Schuldenbremse. Diese sieht vor, dass der Ausgabenplafond des Bundes im Fall eines wirtschaftlichen Abschwunges über die budgetierten Einnahmen hinaus gehen darf.

Damit soll sichergestellt werden, dass die öffentliche Hand bei einem konjunkturell bedingten Rückgang der Firmensteuern die Sparpolitik nicht verschärft und den wirtschaftlichen Abschwung dadurch noch verstärkt. Dieser Mechanismus ist auch in den Schuldenbremsen der Kantone eingebaut.

Auch die Arbeitslosenversicherung wird als «automatischer Stabilisator» angesehen, weil ihre zusätzlichen Leistungen bei einer Zunahme der Arbeitslosigkeit zum grössten Teil in den Konsum und damit zurück in den Wirtschaftskreislauf fliessen.

Scheidegger verwies auch auf die Fähigkeit der Unternehmen selber, sich an schwierigere wirtschaftliche Bedingungen anzupassen. Tatsächlich hat die Schweizer Wirtschaft die letzte Rezession vor zehn Jahren relativ schnell überwunden. Und auch den grossen Frankenschock von Anfang 2015 haben viele Betriebe erstaunlich gut verkraftet.