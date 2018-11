"Zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht genügend Fortschritte in unseren Gesprächen mit den Schweizer Behörden, die es uns erlauben würden, die Äquivalenzanerkennung für die Schweizer Börse über Dezember 2018 hinaus anzuerkennen", schreibt Dombrowskis laut Reuters in einem Brief.

Dieser ist an den konservativen EU-Abgeordneten Markus Ferber aus Deutschland adressiert und datiert vom 27. November. Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) sagte auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA lediglich, man nehme Kenntnis von diesem Entscheid. Auch die Schweizer Börse SIX wollte sich offenbar nicht dazu äussern.