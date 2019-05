Am Montag tummelten sich 4000 Touristen aus China in der Stadt Luzern. Die ganze Reisegruppe einer amerikanischen Kosmetikfirma umfasst 12'000 Personen und ist noch bis Ende nächster Woche in der Schweiz unterwegs.

Ein solcher Touristen-Aufmarsch löst auf den Social-Media-Plattformen und bei den Schweizer Newsportalen ganz unterschiedliche Reaktionen aus.

FB-Seite «du besch vo Lozärn, wenn ...»