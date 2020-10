Die Post wirbt in ihren Filialen künftig für die SwissCovid-App

(sre) Konkret werden Post-Mitarbeitende ab Montag zwei Wochen lang Kunden auf die App ansprechen und Flyer verteilen. Auf Wunsch würden die Mitarbeitenden am Schalter zudem helfen, die App zu installieren. Zwei Wochen soll die Ansprechaktion dauern. Und bis Ende Jahr biete die Post Unterstützung und Beratung zur Corona-App. Auch Videos, in denen die App erklärt wird, sollen in Post-Filialen abgespielt werden.

«Mit der Zusammenarbeit unterstützt die Post das BAG bei der Verbreitung und Nutzung der SwissCovid App», erklärt Thomas Baur, Leiter Postnetz, in einer Mitteilung vom Freitag. Dass das BAG Unterstützung brauchen kann, zeigen stagnierenden Nutzerzahlen der SwissCovid-App. Die Zahl schwankt seit über einem Monat um 1,6 Millionen. Ziel bis Herbst waren 3 Millionen aktive Apps.