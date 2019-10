Die Milliardenübernahme von UPC durch Sunrise ist gescheitert: Was jetzt, Herr Kurer?

Es hätte Peter Kurers grösster Deal werden sollen. Als Präsident von Sunrise, der Nummer zwei auf dem Schweizer Telekommarkt, wollte er die Nummer drei übernehmen und sich zum Gegenspieler der Swisscom aufschwingen. Doch daraus wird nun nichts.

Sunrise hat die für heute angesetzte entscheidende Generalversammlung abgeblasen. Der Widerstand war zu gross. Die Milliardenübernahme des Kabelnetzbetreibers UPC ist gescheitert. Und zwar endgültig, wie Sunrise-Chef Olaf Swantee gegenüber CH Media bestätigt: «Wir werden mit Liberty Global nicht weiterverhandeln.» Der Deal ist tot.

Das Scheitern ist eine herbe Niederlage für das Management um Swantee und für den Verwaltungsrat – ganz besonders für Präsident Kurer. Er wollte den UPC-Deal unbedingt durchbringen. Dafür hat er alle Register gezogen.

Zwei kritische Verwaltungsratsmitglieder hat er kurzerhand von sämtlichen Sitzungen ausschliessen lassen, an denen über den Kauf gesprochen wurde – ein beispielloser Vorgang. Ein Aktionär hatte gar die Abwahl des Präsidenten auf die Traktandenliste setzen lassen. An der für heute geplanten Generalversammlung hätte also ganz offiziell Kurers Schicksal zur Abstimmung gestanden.

Der Widerstand war zu gross

Dazu kommt es nun nicht; Kurer entgeht so formal einer Abstimmungspleite. Zwar ist sich die Unternehmensführung sicher, dass die registrierten Aktionäre der Kurer-Abwahl eine Absage erteilt hätten. Doch das macht das Scheitern von Kurer und Swantee nicht geringer. Monatelang hatten beide für den Kauf getrommelt. Immer wieder den strategischen Sinn hinter dem Deal betont. Wie gross der Widerstand tatsächlich ist, wurde ausgeblendet.