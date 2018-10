Nach dem Gewinneinbruch im 2017 kündigte der neue Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen harte Massnahmen an: Rund 290 Stellen will er in den nächsten drei Jahren streichen. Damit geht jede neunte Stelle in der Konzernzentrale am Limmatplatz in Zürich verloren.

Jetzt wird bekannt, dass davon 100 Stellen auf den IT-Bereich der Migros entfallen. Die Stellen werden gestrichen oder ausgelagert. Ein Migros-Sprecher erklärt gegenüber Blick: «Mit welchen Partnern die MITS in Zukunft zusammenarbeiten wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen, der Ausschreibungsprozess ist gestartet.» Der Blick mutmasst unter Berufung auf Migros-interne Quellen, dass die IT-Stellen nach Indien ausgelagert werden könnten.

Die Migros steht insgesamt vor einem radikalen Umbau, der nicht nur die Konzernzentrale sondern auch die zehn regionalen Genossenschaften betrifft. Laut Insidern soll in so mancher Abteilung grosse Verunsicherung und Chaos herrschen. (jk)