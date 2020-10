Die Homeoffice-Empfehlung des Bundes verpuffte – doch schon bald könnten Strassen und öV wieder leer sein

In der Stadt Zürich sind zurzeit zwar weniger Autos unterwegs als im Vorjahr. Im Durchschnitt der letzten sieben Tage betrug das Aufkommen am 24. Oktober 93 Prozent gegenüber 2019. Doch der Rückgang setzte bereits anfangs Oktober ein und damit weit vor den Empfehlungen des Bundesrats. Seither verharrt der Autoverkehr etwa auf demselben Niveau.

«Es gab sogar eine leichte Erholung»

Eine ähnliche Beobachtung machen die Berner Verkehrsbetriebe Bernmobil. In der Woche nach den Herbstferien und vor den Empfehlungen des Bundesrats sei die Auslastung im Vergleich zum Vorjahr von knapp über 85 Prozent auf 73 Prozent gesunken, sagt ein Sprecher. Aktuell liege die Auslastung wieder bei 75 Prozent. «In der letzten Woche fand also kein weiterer Rückgang statt, sondern sogar eine ganz kleine Erholung», so der Sprecher. «Warum das so ist, ist schwierig zu sagen.»

Die Verkehrsbetriebe Zürich messen an der Haltestelle Hardbrücke mit drei Bus- und einer Tramlinie die Passagierzahlen. In der Woche nach den Herbstferien, die in Zürich am Sonntag der Bundesrats-Pressekonferenz endeten, stiegen die Passagierzahlen wieder, aber nicht auf das Niveau vor den Ferien. «Wir gehen aktuell davon aus, dass dies bereits eine Auswirkung der verschärften Massnahmen respektive der gestiegenen Infektionszahlen ist», sagt eine Sprecherin. Aktuell liege die Auslastung im Vergleich zu den ersten neun Wochen des Jahres bei 75 bis 85 Prozent.