Die CS lässt die NAB sterben: Die Grossbank hat einen kapitalen Fehlentscheid getroffen

Für den Wirtschaftsstandort Aargau ist der gestrige Entscheid ein schwerer Schlag. Und er kommt erst noch zur Unzeit: Es zeugt von wenig Sensibilität, mitten in der Coronakrise – die den Banken weit weniger zusetzt als fast allen anderen Branchen – Hunderte von NAB-Angestellte um ihren Job bangen zu lassen. Sie haben nichts falsch gemacht, ganz im Gegenteil: In all den Jahren lieferten sie Hunderte von Millionen Franken Gewinn an ihre Alleinaktionärin CS ab.

Wohlverstanden: Das Bankengeschäft und das Kundenverhalten verändern sich wegen der Digitalisierung radikal. Jedes Unternehmen muss sich an solche Entwicklungen anpassen. Darum ist nachvollziehbar, dass Filialen geschlossen werden müssen.

Aber bis Ende Jahr gleich von 30 auf 12 Niederlassungen herunter? Das ist überrissen. Und unverhältnismässig! Der Aargau trägt die Hälfte des gesamten, schweizweiten Sparprogramms der CS. Es wirkt deshalb wie ein Hohn, wenn die Zürcher Zentrale beteuert, der Aargau habe in der Credit Suisse «weiterhin eine starke Stellung».