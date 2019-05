Bahnbetreiber haben derzeit gut lachen. In der Klimadebatte steht ihr Verkehrsmittel als ökologisch sinnvolle Alternative zum Strassen- und Luftverkehr da. So begründeten die SBB diese Woche denn auch ihre Angebotsausweitung im internationalen Streckenangebot. Der Tenor: Der Klimabewusste reist im Zuge, der Flugpassagier soll sich schämen. SBB-Chef Andreas Meyer ist stets bemüht, die Botschaft zu vermitteln, dass Zugbillette in absehbarer Zeit nicht teurer werden.

Umso überraschender ist ein Vorstoss des Branchenverbands CH Direct, dem rund 250 Transportfirmen des öffentlichen Verkehrs angehören. Gleich mit mehreren Massnahmen will er das Reisen per Zug verteuern, wie das Magazin «Beobachter» berichtet. Im Visier ist gemäss einem internen Dokument das Generalabonnement.

Jeder 17. Einwohner – eine halbe Million – besitzt die Karte, mit der zum fixen Preis von 3860 Franken die freie Fahrt auf dem nationalen Schienennetz möglich ist. Für Angestellte, die täglich zur weitentfernten Arbeit pendeln müssen; für Wandergruppen, die es an Wochenenden in die Berge zieht; für Verliebte, deren Partner in einer anderen Stadt wohnt. Das GA – eine nationale Institution.

Preisschock für Studierende

Doch mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 soll laut dem Papier das GA zehn Prozent teurer werden. Ein Jahresabo würde somit 4250 Franken kosten – rund doppelt so viel wie vor 30 Jahren (siehe Grafik).