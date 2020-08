«Die Börse spinnt»: Mitten in der Pandemie kratzt der Aktienmarkt am Allzeitrekord – das zieht immer mehr Hobby-Börseler an

Damals, am 19. Februar, war die Welt noch eine ganz andere. Das Coronavirus wütete zwar in China, doch niemand ging davon aus, dass es schon bald Europa und später auch Nordamerika erfassen und weite Teile der Wirtschaft lahmlegen würde. Genau das geschah dann im März und im April, mit entsprechenden Folgen für die Aktienkurse: Diese brachen weltweit um 25 bis 40 Prozent ein.

Was seither an der Börse geschah, ist selbst für erfahrene Trader beinahe unfassbar: Die Verluste wurde innert weniger Woche wieder weitgehend wettgemacht. Vor allem und ausgerechnet in den USA, wo die Indizes um 50 Prozent in die Höhe schossen. Für Schweizer Anleger, die in US-Aktien investierten, sieht es allerdings nicht ganz so rosig aus, denn der Dollar verlor gegenüber dem Franken etwa 8 Prozent an Wert. Entsprechend schmälern sich die Gewinne für hiesige Anleger.

Schweizer Börse erholte sich nicht ganz so stark wie der US-Markt

Auch die Schweizer Börse selbst legte kräftig zu. Der SMI notiert aber doch noch deutlich unter dem Höchstwert vom 19. Februar (11 263 Punkte), heute Donnerstagmorgen fehlten noch 9 Prozent bis zu diesem Rekordwert: