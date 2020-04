Die Arbeitslosenzahlen ziehen im März deutlich an

(mg) Die Coronakrise schlägt auf die Arbeitslosenzahlen durch. Bis Ende März waren 135'624 arbeitslose Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) registriert. Das entspricht im Vergleich zum März 2019 einer Zunahme von 20,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg im Gegensatz zum Vormonat von 2,5 auf 2,9 Prozent.

Besonders deutlich getroffen werden die jungen Arbeitnehmer. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg um 20,1 Prozent an. So waren Ende März 2436 mehr 15- bis 24-Jährige als arbeitslos gemeldet. Aber auch die älteren Arbeitnehmer sind betroffen: Bei den Arbeitslosen zwischen 50 und 64 Jahren stieg die Quote um zehn Prozent an. Das entspricht 3338 Personen mehr als noch Ende Februar.

Gleichzeitig verringerte sich die Anzahl an gemeldeter offener Stellen bei den RAV. Sie sank um 6679 auf 31’472 Stellen.