Montagmorgen 6.40 Uhr: Ermittler der Bundeskriminalpolizei fahren in einer Quartierstrasse in Baden vor. Hier, gleich neben dem ABB-Hauptsitz, wohnt Svitlana S., eine Ingenieurin, die 18 Jahre lang für den Technologiekonzern gearbeitet und die Verkaufsgeschäfte in der Ukraine und im Kaukasus gemanagt hat. Die Bundespolizisten durchsuchen ihre Wohnung und nehmen sie fest.

Drei Monate sitzt sie in U-Haft, und danach muss sie sich während weiterer drei Monate einmal pro Woche auf dem Polizeiposten in Baden melden. Die Behörden verhängen die Massnahme wegen Fluchtgefahr. Denn Perspektiven hat die 52-Jährige hierzulande kaum mehr. Ihre Karriere ist erledigt, sie hat keine Kinder und sie spricht nur Ukrainisch und Russisch, obwohl sie mit einem Schweizer verheiratet ist.

Ist sie eine Whistleblowerin?

Am kommenden Donnerstag muss Svitlana S. vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona erscheinen. Die Bundesanwaltschaft hat sie wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes und Verletzung von Geschäftsgeheimnissen angeklagt. Mit anderen Worten: Die Frau soll Wirtschaftsspionage betrieben haben. Welcher Schaden für die ABB entstanden sein soll, wird in der Anklageschrift allerdings nicht erwähnt. Unklar ist derzeit: Hat die Frau leichtsinnig gehandelt oder kriminell?

In die Hauptrolle eines Wirtschaftskrimis ist die ABB-Managerin geraten, nachdem sie sich bei der Whistleblowing-Stelle ihrer Arbeitgeberin gemeldet hatte. Die ausgelöste Untersuchung führte zwar zu nichts. Doch die Frau stand danach plötzlich selber im Fokus. Sie wurde fristlos entlassen und angezeigt. Auf ihrem Mailkonto haben die konzerninternen Ermittler verdächtige Korrespondenz entdeckt. Zwischen 2015 und 2016 hatte sie über ihre persönliche ABB-Adresse vertrauliche Firmeninformationen an einen Berater in Deutschland und einen Geschäftsmann in Tschechien weitergeleitet.