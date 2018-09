Die Schweizerische Post erhält in ihrem Kerngeschäft grosse Konkurrenz. Der deutsche Logistikriese DHL hat am Montag angekündigt, in der Schweiz einen Zustelldienst für Päckli aufzuziehen. Ab Mitte September soll es möglich werden, an 400 Standorten Pakete aufzugeben, die am nächsten Tag an eine beliebige Adresse in der Schweiz geliefert werden.

Die Kosten für die Zustellung sind vergleichsweise tief: Je nach Grösse des Pakets bezahlen Kunden zwischen Fr. 6.90 und Fr. 19.90 pro Lieferung. Das Gewicht spielt keine Rolle. Damit dürfte DHL die Preise der Post zum Teil deutlich unterbieten. Vor allem grosse und schwere Pakete sind bei DHL deutlich billiger als bei der gelben Konkurrenz (siehe Vergleich). Ein Novum ist, dass DHL auch am Samstag Pakete zustellen wird. Dies wird allerdings zunächst nur in grossen Städten möglich sein.

Noch ist vieles unklar an der neuen Dienstleistung. So ist in der offiziellen Mitteilung vollmundig von 750 Aufgabestellen bis Ende Jahr die Rede, ein Jahr später sollen es dann bereits 1000 sein. Doch auf Nachfrage kann das Unternehmen keine konkreten Angaben machen. Eine Sprecherin versteckt sich hinter den üblichen Floskeln, man solle Verständnis haben, dass man aus Wettbewerbsgründen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Ankündigungen zu konkreten Planungen machen könne. Man werde natürlich neue Standorte rechtzeitig vor Eröffnung bekannt machen.