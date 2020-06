Der wachsame Blick des Kontrolleurs: Wie Arbeitsinspektoren die Schutzkonzepte der Betriebe unter die Lupe nehmen

Martin Blumer steht vor dem Miracle Hair Salon in Bottmingen, zehn Autominuten von der Basler Innenstadt entfernt, und weitet die Augen. Hängt das Schutzmassnahmen-Plakat des BAG im Schaufenster? Check. Blumer macht das erste Kreuz auf seiner Liste. Maske auf, eintreten, Hände desinfizieren. Geschäftsführerin Mirielle Teutschmann färbt gerade einer Kundin die Haare. Als Blumer sie zu sich ruft, lässt sie von den Locken ab, die Kundin geht draussen eine Zigarette rauchen. Blumer fragt, schreibt und kreuzt an, das Tempo ist hoch, die Mappe mit der Checkliste liegt locker auf dem Arm.

Man nimmt es Blumer ab, wenn er sagt, wie schwer es ihm fällt, dass er den Leuten zur Begrüssung nicht die Hand schütteln darf. Wie schrecklich anonym es sei, sich mit Schutzmaske bekleidet vor seine neuen Bekanntschaften zu stellen. Empathie gehört für ihn genauso zur Arbeit wie das korrekte Ausfüllen der Protokolle. «Wir sind keine Roboter», sagt Blumer. «Wir wollen nicht wie Schulmeister auftreten und den Kunden vorschreiben, was sie zu tun und lassen haben.» Ist das für einen Inspektor nicht zu lasch? Nein, findet Blumer, der sich selbst weniger als Kontrolleur denn als unterstützende Kraft versteht. «Viele sind verunsichert und überfordert mit den Schutzkonzepten. Sie haben Fragen an uns, und wir beantworten diese», sagt Blumer.

Die meisten seiner «Kunden», wie Blumer die kontrollierten Geschäftsführer nennt, wüssten das zu schätzen. Nur ein einziges Mal habe er in den letzten paar Wochen erlebt, dass jemand richtig uneinsichtig gewesen sei. Er erkläre dann, warum eine Massnahme im entsprechenden Fall so wichtig sei, sagt Blumer, der persönlich viel von den Schutzmassnahmen hält. Klar sei es für ihn als begeisterten Fasnächtler hart gewesen, als der Bundesrat im März die Basler Fasnacht auf Eis gelegt habe. «Trotzdem war es der richtige Entscheid.»

Die Schweiz öffnet, das Schutzkonzept bleibt streng

Inzwischen steckt die Schweiz inmitten einer schrittweisen Öffnung. Streng befolgt werden müssen die Schutzkonzepte noch immer – Blumers Checkliste, die er im Miracle Hair Salon in Bottmingen bereithält, datiert vom 25. April. Blumer arbeitet den Katalog ab. «Werden Arbeitskleider regelmässig gereinigt?», «Hat jede Mitarbeiterin einen eigenen Föhn?», will er von Mirielle Teutschmann wissen. Teutschmann bestätigt, Blumer nimmt es ihr ab, ohne nachzufragen. Vieles in seiner Arbeit, das hält Blumer eben auch fest, basiert auf Vertrauen. Geschäftsführerin Teutsch­mann wirkt derweil entspannt. Das liegt auch daran, dass heute ein Journalist dabei ist. Blumer hat seinen Besuch angekündigt, in der Regel erscheint der Inspektor unangemeldet.